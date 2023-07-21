21 июля, 17:14

Постпредство РФ: страна вернется в зерновую сделку при выполнении семи ее требований

По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, в частности, должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью

ООН, 21 июля. /ТАСС/. Россия готова вернуться в зерновую сделку, однако для этого западным странам требуется выполнить семь ее требований. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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"Мы не против зерновой сделки как таковой, тем более учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира, и готовы рассмотреть возможность вернуться в нее, но только при одном условии - если будут в полном объеме учтены, а главное, реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке", - сказал он.

"Первое - это реальный, а не умозрительный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, - указал дипломат. - Второе - должны быть сняты все препятствия для российских банков и финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. Речь в том числе идет об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT. Какие-то новые обещания и идеи на это счет нас не устроят, нам нужно только выполнение этих условий".

"Третье - должны быть возобновлены поставки в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений, - продолжил Полянский. - Стоимость импортных запчастей и оборудования для наших производителей в целом выросла на 40%, от издержек при финансовых транзациях - порядка на 10%. Четвертое - должны быть решены все вопросы с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечена вся логистика продовольственных поставок. Рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и стоимость международных финансовых расчетов и других транзакций привели к потере рентабельности поставок в два раза. Пятое - должны быть обеспечены беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства, в том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти - Одесса. Шестое - должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью".

"Наконец, седьмое - восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки. Она должна работать в интересах нуждающихся стран, а не делать богатые страны еще богаче. Как только все эти условия будут выполнены, мы незамедлительно вернемся в зерновую сделку. Именно их выполнение станет вкладом западных государств в обеспечение международной продовольственной безопасности", - подытожил Полянский. 

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