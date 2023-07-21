Постпредство РФ: страна вернется в зерновую сделку при выполнении семи ее требований

По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, в частности, должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью

ООН, 21 июля. /ТАСС/. Россия готова вернуться в зерновую сделку, однако для этого западным странам требуется выполнить семь ее требований. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Мы не против зерновой сделки как таковой, тем более учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира, и готовы рассмотреть возможность вернуться в нее, но только при одном условии - если будут в полном объеме учтены, а главное, реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке", - сказал он.

"Первое - это реальный, а не умозрительный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, - указал дипломат. - Второе - должны быть сняты все препятствия для российских банков и финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. Речь в том числе идет об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT. Какие-то новые обещания и идеи на это счет нас не устроят, нам нужно только выполнение этих условий".

"Третье - должны быть возобновлены поставки в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений, - продолжил Полянский. - Стоимость импортных запчастей и оборудования для наших производителей в целом выросла на 40%, от издержек при финансовых транзациях - порядка на 10%. Четвертое - должны быть решены все вопросы с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечена вся логистика продовольственных поставок. Рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и стоимость международных финансовых расчетов и других транзакций привели к потере рентабельности поставок в два раза. Пятое - должны быть обеспечены беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства, в том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти - Одесса. Шестое - должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью".

"Наконец, седьмое - восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки. Она должна работать в интересах нуждающихся стран, а не делать богатые страны еще богаче. Как только все эти условия будут выполнены, мы незамедлительно вернемся в зерновую сделку. Именно их выполнение станет вкладом западных государств в обеспечение международной продовольственной безопасности", - подытожил Полянский.