Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно

Курс доллара вырос на 0,69%, а евро - на 0,7%

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Акции российских компаний в пятницу смогли показать рост на фоне снижения рубля. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,21% - до 2 923,54 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,41% - до 1 012,37 пункта.

Курс доллара вырос на 0,69%, закрывшись на отметке 90,92 рубля, евро - на 0,7%, до 101,2 рубля, юаня - на 0,04%, до 12,62 рубля.

"На уходящей неделе индекс Мосбиржи вновь обновил максимум с февраля 2022 года, поднявшись до 2966 пунктов, после чего скорректировался вниз и за последние пять дней почти не изменил позиций, находясь в ожидании новых драйверов движения", - отмечает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

По сути, рынок РФ не отреагировал на новые санкции США, ЕС и Канады, добавляет эксперт. В частности, США ввели санкции против "Тинькофф банка" и нового главы "Алросы", а Канада - против "Тинькофф банка", МТС, "Мегафона", Tele2 и платежной системы "Мир".

ЦБ РФ по итогам очередного заседания в пятницу повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых, вопреки прогнозам по ее увеличению на 50 базисных пунктов. Рубль, однако, не смог на фоне повышения ставки развить коррекционного роста.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали котировки "Магнита" (+3,99%), бумаги "Белуги" (+3,05%), акции "Самолета" (+2,68%), котировки En+ Group (+2,41%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+2,32%), бумаги НМТП (+2,3%). При этом акции большинства эмитентов в пятницу росли без конкретных фундаментальных сигналов, указывает Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции "Распадской" (-1,28%), бумаги "Полиметалла" (-0,94%), котировки "Русснефти" (-0,82%), акции "Акрона" (-0,46%) и бумаги "ТГК-1" (-0,31%). Акции "Распадской" и "ТГК-1" в пятницу корректировались после сильного повышения ранее на неделе.

Прогнозы экспертов

Рост на российском рынке может продолжиться на следующей неделе, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев. "Оказавшись снова у отметки 2 900 пунктов, индекс Мосбиржи может развернуться наверх", - полагает эксперт.

Из внешних фактов в пользу продолжения стратегического роста российского рынка можно отметить сохраняющийся относительно положительный тренд с западных площадок, добавляет Шепелев. "Здесь стоит отметить рост американского индекса промышленных компаний, обогнавшего по динамике даже технологический сектор. Нефть также сегодня показывает хороший прирост в 1%, с открытия достигнув отметки $80,46 за баррель", - указывает он.

Прогноз "БКС Мир инвестиций" на 24 июля по индексу Мосбиржи - 2 905-2 930 пунктов. Как полагают эксперты, доллар продолжит торговаться в диапазоне 89,5-91,5 рубля.

Эксперты Freedom Finance Global считают, что в понедельник индекс Мосбиржи покажет колебания в коридоре 2 900-3 000 пунктов, доллар окажется в интервале 90-92 рублей, евро - 100-102 рубля, юань - 12,4-12,7 рубля.