21 июля, 17:29

Эрдоган обсудил с Зеленским продление зерновой сделки

Стороны также рассмотрели вопрос урегулирования украинского кризиса

СТАМБУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в пятницу по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским зерновую сделку и урегулирование украинского кризиса. Об этом сообщила администрация президента Турции по итогам состоявшихся переговоров.

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"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по его просьбе. Оба лидера детально обсудили вопрос продления соглашения о черноморском зерновом коридоре. Наш президент подчеркнул, что Турция прилагает активные усилия для восстановления мира [на Украине], - говорится в сообщении. 

Теги:
УкраинаТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипЗеленский, Владимир Александрович
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