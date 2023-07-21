Эрдоган обсудил с Зеленским продление зерновой сделки

Стороны также рассмотрели вопрос урегулирования украинского кризиса

СТАМБУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в пятницу по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским зерновую сделку и урегулирование украинского кризиса. Об этом сообщила администрация президента Турции по итогам состоявшихся переговоров.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по его просьбе. Оба лидера детально обсудили вопрос продления соглашения о черноморском зерновом коридоре. Наш президент подчеркнул, что Турция прилагает активные усилия для восстановления мира [на Украине], - говорится в сообщении.