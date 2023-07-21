На Украине накопили 11,7 млрд куб. м газа в хранилищах

Как отметил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, это является частью подготовки страны к будущему отопительному сезону

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более 11,5 млрд куб. м газа к настоящему времени накоплено в хранилищах Украины, это часть подготовки страны к будущему отопительному сезону. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Активно готовимся к осенне-зимнему периоду. <...> Накапливаем ресурсы. По данным компании "Нафтогаз", в настоящее время в газохранилища закачано 11,7 млрд куб. м газа", - написал он в Telegram-канале.

В начале июля премьер Украины сообщал, что власти страны планируют накопить запасы в размере 14,7 млрд куб. м газа и 1,8 млн тонн угля к началу отопительного сезона.

Ранее глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев сообщал, что в этом году Украина планирует добыть 13,5 млрд куб. м газа. В то же время объемов топлива собственной добычи не хватает для полного обеспечения потребностей населения и компаний страны. Емкость украинских ПХГ составляет более 30 млрд куб. м газа.

7 апреля "Укртрансгаз" прошел сертификацию на соответствие правилам Евросоюза, что дало Украине возможность использовать около половины объемов своих мощностей для хранения запасов газа европейских стран. 9 марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Украина примет участие в совместных закупках газа странами Евросоюза для получения дополнительных 2 млрд куб. м топлива.