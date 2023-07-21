Мобильный интернет у абонентов операторов "большой четверки" в ДНР появится осенью

И.о. министра связи республики Денис Курашов отметил, что в этом вопросе пока все упирается в идентификацию, реализацию СОРМ

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Мобильный интернет для абонентов "Мегафона", "Билайна", Tele2 и МТС в Донецкой Народной Республике может появиться осенью 2023 года. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на и.о. министра связи республики Дениса Курашова.

"По интернету пока еще упираемся в идентификацию, реализацию СОРМ (система оперативно-разыскных мероприятий - прим. ТАСС) и модернизацию биллинговой системы, что тоже является одним из условий, которое необходимо для тарификации обмена трафика между операторами. Процессы идут параллельно, но уже в начале осени планируем стартовать", - сказал Курашов.

В январе операторы сотовой связи "большой четверки" приступили к работе в регионе в тестовом режиме на сетях местного оператора "Феникс". Сейчас в ДНР абонентам "Мегафона", "Билайна", Tele2 и МТС доступны голосовые вызовы и СМС.