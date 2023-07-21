Крымский оператор сотовой связи может начать работать в ДНР осенью 2023 года

Оператор уже установил в регионе порядка полусотни базовых станций

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Мобильный оператор и интернет-провайдер "Миранда-медиа", действующий на территории Крыма, может начать работу в ДНР с осени 2023 года, компания уже установила базовые станции на юге региона. Об этом сообщает Донецкое Агентство Новостей со ссылкой на и.о. министра связи республики Дениса Курашова.

"Оператор сотовой связи "Миранда-медиа" может начать работать в ДНР к началу осени текущего года", - сообщает агентство.

Оператор уже установил в регионе порядка полусотни базовых станций, преимущественно на юге ДНР. В дальнейшем планируется расширение сети на всю территорию республики.

ООО "Миранда-медиа" обеспечивает доступ к ресурсам сети интернет с использованием собственных каналов передачи данных. Компания обладает собственной волоконно-оптической сетью на территории Республики Крым протяженностью более 4 000 км. Работает в Крыму и Севастополе. С 2023 года оказывает на полуострове услуги сотового оператора.

После того, как ДНР вышла из-под контроля Киева, в республике оказывает услуги связи мобильный оператор "Феникс". В январе операторы сотовой связи "большой четверки" приступили к работе в регионе в тестовом режиме на сетях местного оператора. Сейчас в ДНР абонентам "Мегафона", "Билайна", Tele2 и МТС доступны голосовые вызовы и SMS.