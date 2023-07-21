Венесуэла выступила за возобновление зерновой сделки

Это соглашение имеет важное значение для обеспечения продовольствием по разумным ценам беднейших стран Африки и других континентов, подчеркнул министр иностранных дел республики Иван Хиль

КАРАКАС, 21 июля /ТАСС/. Венесуэла выступает за восстановление зерновой сделки и придает важное значение обеспечению продовольственной безопасности. Об этом заявил в пятницу в Стамбуле министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, который находится с визитом в Турции.

"Мы высказываем нашу позицию на всех международных встречах, что это соглашение имеет важное значение для обеспечения продовольствием по разумным ценам беднейших стран Африки и других континентов. Мы выступаем за возобновление сделки для обеспечения нуждающихся продовольствием", - заявил Хиль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Хиль подчеркнул также важное значение сотрудничества с Турцией в "продовольственной сфере", говорится на странице главы МИД Венесуэлы в Twitter.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся РФ часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.