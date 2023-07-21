Орловская область получит более 920 млн рублей на строительство дорог

Финансирование поступит по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"

ТАСС, 21 июля. Орловская область получит бюджетный кредит в размере более 920 млн рублей на строительство и реконструкцию 25 км дорог, а также на возведение моста в регионе. Финансирование поступит по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и будет освоено в 2023 году, написал в пятницу в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков.

«Сегодня принято решение о выделении значительной суммы в виде бюджетного кредита на строительство и реконструкцию 25 километров автомобильных дорог, <…> а также на строительство моста. <…> Финансирование предусмотрено в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“ и будет освоено уже в этом году. Общая сумма средств — 923,8 млн рублей», — написал Клычков.

Губернатор отметил, что более 300 млн рублей из этих средств будет направлено на ремонт четырех крупных дорог протяженностью 6,32 км в городе Орле. Также дороги будут построены и модернизированы в Колпнянском, Сосковском и Шаблыкинском районах. Между деревней Касьяновка и деревней Тайное в Орловском муниципальном округе будет возведен мост.

По словам Клычкова, подготовка к выполнению работ будет начата в ближайшее время. «Каждый объект будет находиться на моем личном контроле. Уверен, совсем скоро жители региона смогут быстро и комфортно пользоваться новыми дорогами с современной сопутствующей инфраструктурой», — подчеркнул глава региона.

В марте пресс-служба правительства Орловской области сообщала, что в 2023 году на модернизацию и капитальный ремонт дорог в регионе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» направят более 2,4 млрд рублей, что на 20% или 400 млн рублей больше, чем годом ранее. В области намерены провести капитальный ремонт 36,1 км участков дорог, в том числе мостов. В рамках нацпроекта в 2022 году выполнили ремонт 20 участков дороги общей протяженностью 76 км.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до четырех погибших на 100 тыс. населения.