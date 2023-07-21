Киев заявил о падении экспорта зерна с Украины на 30% после прекращения зерновой сделки

По словам министра аграрной политики и продовольствия страны Николая Сольского, многие местные компании переключились на отправку агропродукции грузовиками или по железной дороге

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Объемы экспорта продовольствия с Украины сократились минимум на 30% после прекращения действия зерновой сделки. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил министр аграрной политики и продовольствия страны Николай Сольский.

"Мы имеем намного меньший объем экспорта [зерна], я думаю, как минимум на 30% меньше, чем раньше", - сказал он.

По словам Сольского, многие украинские компании переключились на отправку агропродукции грузовиками или по железной дороге, в том числе используя инфраструктуру румынского порта Констанца и портов на реке Дунай.

Ранее Bloomberg со ссылкой на расчеты аналитиков компании Argus Media сообщил, что изменение маршрутов для транспортировки украинского зерна после выхода России из зерновой сделки сократит ежемесячный экспортный потенциал Киева в два раза. По данным экспертов, ежемесячный потенциал Украины по вывозу зерна уменьшится с 7-8 млн тонн до 4 млн тонн, что "нанесет серьезный удар по одной из крупнейших статей доходов Украины".