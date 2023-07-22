Под Новосибирском планируют построить два мусороперерабатывающих комплекса

Концессионер вложит в проект свыше 6 млрд рублей, рассказал министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство", выигравшее в конкурсе на строительство двух мусороперерабатывающих комплексов на левом и правом берегах Оби под Новосибирском, вложит в проект более 6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

"Общий объем инвестиций концессионера в создание объектов составляет: в селе Верх-Тула - 3 243,1 млн рублей, в селе Раздольное - 3 488,3 млн рублей", - рассказал министр.

Как пояснил Архипов, срок создания комплексов с учетом разработки проектной документации составит: в селе Верх-Тула - 24 месяца с момента подписания концессионного соглашения, в селе Раздольное - 21 месяц. "Ориентировочный срок разработки проектной документации, получения государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации - 12 месяцев с даты заключения концессионного соглашения", - уточнил министр.

В мае 2022 года МинЖКХ Новосибирской области расторгло заключенное в 2016 году соглашение о строительстве мусороперерабатывающих комплексов с компанией "Экология - Новосибирск". Их планировалось построить до 2019 года в селах Верх-Тула и Раздольное, однако последняя площадка была отвергнута по экологическим соображениям после протестов жителей. Власти хотели изменить соглашение и подобрать другой участок, но попытки были заблокированы Федеральной антимонопольной службой. Соглашение много лет было предметом критики со стороны депутатов Заксобрания Новосибирской области, так как его реализация затягивалась.

Прием заявок на строительство двух мусоросортировочных комплексов начался в октябре 2022 года. По итогам конкурсов победу одержало муниципальное предприятие Новосибирска "Спецавтохозяйство", которое также имеет статус регионального оператора по обращению с ТКО.