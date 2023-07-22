Объем внешней торговли Хайнаня в январе - июне достиг рекордной отметки в $16,11 млрд

По динамике роста этого показателя Хайнань занимает четвертое место среди регионов Китая, отметил замглавы таможенного управления города Хайкоу Чжао Цзюньлунь

ХАЙКОУ /Китай/, 22 июля. /ТАСС/. Внешний товарооборот южнокитайской провинции Хайнань в январе - июне достиг рекордной отметки в 115,16 млрд юаней ($16,11 млрд), увеличившись в годовом исчислении на 26,4%. Об этом сообщил заместитель главы таможенного управления города Хайкоу Чжао Цзюньлунь.

"В первой половине текущего года внешний товарооборот Хайнаня составил 115,16 млрд юаней, увеличившись на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - рассказал он на пресс-конференции. - Объем экспорта и импорта за соответствующий период впервые в истории превысил отметку в 100 млрд юаней".

Как уточнил чиновник, по динамике увеличения объема внешней торговли Хайнань занимает четвертое место среди регионов Китая. Он отметил, что экспорт провинции в январе - июне вырос на 45,1%, до 38,2 млрд юаней ($5,34 млрд). Соответственно, импорт составил 76,96 млрд юаней ($10,77 млрд), повысившись на 18,9%.

Чжао Цзюньлунь добавил, что примерно 30% в структуре импорта провинции по стоимости приходится на потребительские товары. За январь - июнь Хайнань резко увеличил объем закупки ювелирных изделий (рост на 86,8%), наручных часов (69,3%), а также табачной и алкогольной продукции (19,3%). Параллельно самый южный китайский регион продолжил активно ввозить уголь, газ и прочие сырьевые ресурсы, доля которых в импортной номенклатуре составляет 36,5%.

По словам замглавы управления, в январе - июне Хайнань активно поставлял на внешние рынки широкий перечень электромеханической продукции, стоимость которой составила 14,7 млрд юаней ($2 млрд), увеличившись в годовом исчислении вдвое. Среди таких товаров - автомобили и комплектующие к ним, электроприборы, оборудование общего назначения. Кроме того, провинция быстро наращивала экспорт нефтепродуктов (повышение составило 19,3%).

"В области внешней торговли в первой половине года Хайнань сохранил тенденцию динамичного развития, наблюдалось стабильное увеличение объема экспорта и импорта, происходила оптимизации структуры товарооборота, усилился качественный фактор, непрерывно возникали новые преимущества. Тем самым Хайнаньский порт свободной торговли в полной мере продемонстрировал свою жизнеспособность и рост", - подытожил он.