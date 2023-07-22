В Кузбассе заявили о выходе на плановые показатели по вывозу угля в восточном направлении

Отставание удалось нивелировать за полгода, отметил губернатор региона Сергей Цивилев

КЕМЕРОВО, 22 июля. /ТАСС/. Отставание от среднемесячных объемов по вывозу угля в Кузбассе в восточном направлении за полугодие удалось нивелировать. Об этом ТАСС сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Было в начале года отставание, во втором квартале догнали, по итогам полугода вышли на уровень плана - 28,4 млн тонн. Посмотрим, как будет дальше", - сказал Цивилев.

По данным Министерства угольной промышленности Кузбасса, в июне 2023 года было отгружено 4,4 млн тонн угля в восточном направлении, что на 1,2 млн тонн больше, чем в июне 2022 года. За полгода добыто 108,7 млн тонн угля, что на 1 млн тонн меньше, чем за 6 месяцев 2022 года. При этом поставки конечным потребителям за полугодие выросли на 0,7 млн тонн относительно аналогичного периода 2022 года.

В апреле сообщалось, что в первом квартале отставание от графика вывоза угля в восточном направлении составляло 290 тыс. тонн, к июню оно сократилось до 130 тыс. тонн. При этом в мае компания "РЖД" перевыполнила план погрузки угля в восточном направлении на 350 тыс. тонн.