На Хайнане розничный сектор за полгода вырос на 9,2%

Как уточнила глава торгово-экономической службы статистического управления провинции Линь Цзинъюнь, самый большой рост розничных продаж произошел во втором квартале 2023 года

ХАЙКОУ /Китай/, 22 июля. /ТАСС/. Сфера потребления на Хайнане успешно восстанавливается после пандемии, розничные продажи в самом южном китайском регионе за январь - июнь выросли по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 9,2%. Об этом сообщила глава торгово-экономической службы статистического управления провинции Линь Цзинъюнь.

"С начала текущего года в целом наблюдалась позитивная тенденция по восстановлению потребительского рынка, - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства. - В январе - июне розничные продажи составили 120,28 млрд юаней ($16,83 млрд по текущему курсу), увеличившись на 9,2%".

Как она уточнила, этот процесс протекает на фоне "быстрой и плавной трансформации антиковидных мер" и последовательного осуществления стратегии по поддержанию стабильного роста. Кроме того, положительную роль сыграло "эффективное стимулирование потребления и постепенное высвобождение потребительского потенциала".

По словам Линь Цзинъюнь, особенно заметно розничные продажи выросли во II квартале - на 11,9% в годовом исчислении. Она указала, что это прежде всего объясняется сезонным фактором. Важную роль в росте потребления, как отмечается, сыграл приток туристов в период общенациональных выходных по случаю Дня трудящихся (с 29 апреля по 4 мая) и Праздника драконьих лодок (22-24 июня), а также масштабные торговые акции в так называемый День холостяка (18 июня). Это привело к динамичному росту доходов магазинов (на 6,9%) и ресторанного бизнеса (на 26,4%).

"В первом полугодии потребительский рынок нашей провинции продемонстрировал восстановительный рост. В то же время постепенно усиливается давление, обусловленное конкуренцией, <...> основа для повышения динамики соответствующего сектора еще недостаточно прочная, - подытожила глава службы. - На последующем этапе мы примем дополнительные меры по стимулированию потребления, укрепим положительную тенденцию".