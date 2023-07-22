В Японии масштабы роста цен в 2023 году превысят уровень прошлого года и станут рекордными

Подорожало более 30 тыс. товаров

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Масштабы повышения цен в Японии в 2023 году превысят параметры 2022 года и достигнут рекордно высокого уровня за последние несколько десятилетий. Об этом говорится в опубликованном в субботу докладе ведущего в стране статистического центра Teikoku Databank.

По данным на середину июля, количество подорожавших товаров уже превысило 30 тыс. наименований. При этом к концу года этот показатель может увеличиться до 35 тыс. В основном речь идет о продуктах питания, напитках, алкоголе и других распространенных потребительских товарах. Исследование затрагивает 195 японских компаний.

"Ежегодное повышение цен более чем на 30 тыс. наименований является исключительным за примерно 30 лет после краха экономики пузыря на рубеже 80-х - 90-х годов прошлого века", - отмечают авторы исследования. "Перспективы цен на электроэнергию, которые пока продолжают расти, неопределенны, а потенциальные факторы, такие как рост стоимости рабочей силы и рост цен на импорт из-за снижения курса иены, не представляется возможным устранить. Из-за повышения нагрузки на домохозяйства снижается покупательная способность", - констатирует Teikoku Databank.

В 2022 году повышение цен в Японии затронуло около 25 тыс. товаров. Продовольствие за этот период в целом подорожало на 14% по сравнению с 2021 годом.