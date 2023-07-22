Индия поставила цель стать мировым центром производства зеленого водорода

Премьер-министр страны Нарендра Моди сообщил о подключении к сжиженному газу более 190 млн семей за последние девять лет

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июля. /ТАСС/. Индия для достижения углеродной нейтральности поставила цель стать глобальным центром производства чистого водорода в качестве альтернативы традиционным источникам энергии. Об этом заявил в субботу премьер-министр Нарендра Моди в обращении к участникам встречи министров энергетики Группы двадцати (G20) в Гоа.

"Для достижения углеродной нейтральности Индия осуществляет миссию по использованию экологически чистого водорода. Задача состоит в том, чтобы превратить Индию в глобальный центр производства, использования и экспорта зеленого водорода. Мы рады поделиться нашими знаниями", - сказал Моди.

"В Индии за последние девять лет мы подключили к сжиженному газу более 190 млн семей. Мы также достигли исторической вехи - подключили электричество в каждой деревне. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить людей газом по трубопроводам - есть потенциал охватить более 90% населения за несколько лет. Наши усилия направлены на обеспечение инклюзивной, жизнеспособной, справедливой и устойчивой энергетики для всех", - сказал глава правительства.

По его словам, республика планирует довести годовой объем продаж электромобилей до 10 млн к 2030 году. "Индия прилагает огромные усилия для энергетического перехода. Наша страна является самой густонаселенной и быстрорастущей крупной экономикой в мире. При этом мы решительно продвигаемся вперед в выполнении наших обязательств в области защиты экологии", - подчеркнул Моди.

Он призвал участников министерской встречи Группы двадцати в Гоа, посвященной вопросам развития зеленой энергетики, "укреплять сотрудничество в области "топлива будущего". "При этом важно, чтобы наши братья и сестры Глобального Юга не остались в стороне. Мы должны обеспечить недорогое финансирование развивающихся стран. Мы должны найти способы преодолеть технологические пробелы, повысить энергетическую безопасность и работать над диверсификацией цепочек поставок", - заключил Моди.