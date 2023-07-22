В России для девелоперов создадут электронный реестр необходимых документов

Он будет работать на платформе единой информационной системы "Стройкомплекс.РФ", его оператором станет Минстрой

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Электронный реестр документов, необходимых застройщикам для реализации инвестпроектов, появится в России. Постановление, утверждающее правила его ведения, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В электронном реестре будет отображаться вся информация для девелоперов, которая включена в исчерпывающий перечень документов, сведений, материалов и согласований, необходимых для инвестиционного строительства", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте правительства.

Новый реестр будет работать на платформе единой информационной системы "Стройкомплекс.РФ", его оператором станет Минстрой. Сведения из реестра будут общедоступными.

Как уточнили в правительстве, на базе реестра также планируется создать "калькулятор процедур", позволяющий "выстроить клиентский путь застройщика при взаимодействии с госорганами в процессе строительства конкретного объекта".

Отмечается, что создание реестра позволит оперативно корректировать информацию об актуальных процедурах в строительстве и обеспечивать участников отрасли достоверными данными о нормативных требованиях.