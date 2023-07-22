В Москве производство БПЛА выросло более чем в четыре раза

В городе также открыли Федеральный центр беспилотных авиационных систем

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Производство беспилотников в Москве выросло более чем в четыре раза, власти города занимаются развитием отрасли. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"В развитии производства беспилотников главная задача - создать необходимый уровень технологического суверенитета. Москва для этого многое делает. Производство БПЛА в столице выросло больше, чем в четыре раза", - написал Собянин.

Он напомнил, что Москва участвовала в разработке и утверждении Стратегии развития беспилотной авиации. В рамках нее выстроят сеть научно-практических центров по всей стране.

Также открыли Федеральный центр беспилотных авиационных систем на базе индустриального парка "Руднево". Соглашения с 11 регионами подписали в июне и июле о развитии беспилотных систем. В частности, будут проводиться и летные испытания, отметил мэр.

"Чтобы привлечь в приоритетную отрасль новые кадры и талантливую молодежь, решили провести в Москве Кубок по беспилотным авиационным системам. Соревнование будет проходить по нескольким дисциплинам: сбор коптера на время, дрон-баскетбол, скоростное автономное прохождение заранее известной трассы, автономное прохождение лабиринта, гонка дронов и другим", - добавил Собянин.

Он уточнил, что главный приз Кубка - электромобиль Москвич. Заполнить форму на участие можно здесь. Заявки уже принимаются. Второй этап отбора участников пройдет офлайн - 29-30 июля в Новосибирске. А финал состоится на территории индустриального парка "Руднево" уже этой осенью.