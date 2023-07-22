Производитель косметики в Москве получил на развитие заем на 100 млн рублей

Деньги компании Faberlic выдали по программе "Экспорт"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Производитель косметической продукции Faberlic из Москвы получил от города льготный заем в размере 100 млн рублей на развитие экспортной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства продолжает поддерживать производственный бизнес столицы с помощью программ льготного кредитования. Так, косметическая фабрика Faberlic получила от города заем в размере 100 млн рублей. Средства будут направлены на закупку сырья, материалов и комплектующих, которые используются при производстве экспортной продукции. При этом объем собственных инвестиций компании в развитие экспорта составит не менее 50 млн рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Деньги выдали по программе "Экспорт" Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

Предприятие уже более 26 лет производит косметику. В год компания выпускает более 200 млн единиц косметической продукции и разрабатывает более 200 уникальных наукоемких формул в собственной научной лаборатории инновационных исследований. В 2019 году фабрике присвоили статус промышленного комплекса, благодаря чему она получает значительную поддержку от города.

"На протяжении многих лет Москва создает комфортные условия для ведения производственного бизнеса. Так, сегодня промышленным предприятиям доступно свыше 20 мер поддержки. Например, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает компаниям восемь видов займов. Средства можно получить на срок до пяти лет и по ставке от 3% годовых. В зависимости от целей сумма кредита может достигать 300 млн рублей", - добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.