"Уральские авиалинии" сделали заявку на приобретение 38 самолетов МС-21

Компания ожидает их поставку в 2029-2030 годах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" подала заявку на приобретение 38 отечественных самолетов МС-21. Компания ожидает поставку воздушных судов в 2029-2030 годах, сообщил журналистам генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.

"Обязательно, такие планы есть [по приобретению российских самолетов]. Мы сделали заявку на 38 МС-21. По срокам - где-то 2029-2030 годы. Мы хотели в лизинг [приобретать]", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о планах по приобретению Ту-214, Скуратов отметил, что авиакомпанию интересуют только "длинные самолеты, которые летят 6-7 часов".

МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, разработку которого ведет Научно-производственная корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию ГК "Ростех").

Планы выкупить Airbus

По словам Скуратова, компания также намерена выкупить самолеты Airbus, получено разрешение от США и Евросоюза на 19 авиалайнеров, в настоящее время сделка находится в стадии решения.

"Есть [планы по выкупу Airbus]. Сейчас в стадии решения эта сделка. США разрешили нам выкупить 19 самолетов и Евросоюз. [Мы планируем запрашивать средства в Минтранс РФ], это будут какие-то кредитные ресурсы РФ на много лет", - сказал гендиректор.

Он добавил, что окончательное решение по сделке будет принято в течение ближайших трех недель.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus.