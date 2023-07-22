22 июля, 11:09

На межрегиональном агрофестивале в Волгограде представили более 500 товаров

Мероприятие проходит 22 и 23 июля

ВОЛГОГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Традиционный межрегиональный фестиваль "Волга-Дон агро фест" стартовал в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена". Более 500 товаров представили местные аграрии и фермеры, сообщили в субботу в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Тысячи волгоградцев стали участниками масштабного гастрономического и культурного события этого лета. Свою продукцию - более 500 наименований - представили почти полсотни предприятий, индивидуальных предпринимателей, самозанятых", - говорится в сообщении.

Межрегиональный фестиваль "Волга-Дон агро фест" является одним из ключевых гастрономических событий волгоградского региона.

Фестиваль проходит на стадионе "Волгоград Арена" с 22 по 23 июля. Его гости смогут продегустировать и приобрести продукцию местных производителей: авторские сыры, молочные, рыбные и мясные деликатесы, свежие овощи, крафтовые сладости, консервированную продукцию.

Кроме того, волгоградцам и гостям города на форуме расскажут о культурной жизни районов области, интересных туристических маршрутах. В рамках агрофорума также пройдет "Волга-Дон вин фест", где профессионалы отрасли представят более 200 вин из различных регионов России. 

Теги:
РоссияВолгоградская область
© Информационное агентство ТАСС
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