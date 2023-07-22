Министры энергетики G20 не согласовали совместное заявление по итогам встречи в Гоа

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июля. /ТАСС/. Министры энергетики стран - членов Группы двадцати (G20) по итогам встречи в субботу в индийском штате Гоа не смогли согласовать совместное заявление, а лишь приняли итоговый документ и резюме председателя. Как следует из имеющегося в распоряжении ТАСС документа, это произошло из-за разногласий участников заседания по вопросам Украины и введения односторонних санкций.

В примечании к тексту указано, что Россия согласна со всеми положениями, кроме тех пунктов, которые касаются украинского конфликта. "В ходе встречи Россия выразила свое особое мнение о ситуации на Украине, геополитической напряженности и санкциях", - говорится в документе.