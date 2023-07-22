Страны G20 заявили о необходимости достичь углеродной нейтральности к середине XXI века

Участники встречи в Индии отметили необходимость энергетического перехода различными путями

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июля. /ТАСС/. Министры энергетики стран - членов Группы двадцати (G20) заявили в субботу о необходимости обеспечить всем государствам доступ к энергии и достичь углеродной нейтральности к середине XXI века. Об этом говорится в принятом по итогам их встречи в Индии документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Мы твердо верим, что энергетическая безопасность, стабильность рынка и ценовая доступность энергии должны расти. При этом одновременно необходимы проведение энергетических преобразований в стремлении к экономическому росту и процветанию и обеспечение всех стран современными источниками энергии", - отмечается в тексте.

"Кроме того, мы признаем настоятельную необходимость энергетического перехода различными путями для содействия достижению наших целей в области устойчивого развития, а также глобального нулевого уровня выбросов парниковых газов и углеродной нейтральности примерно к середине столетия", - указывается в документе.

Встреча министров энергетики стран "двадцатки" прошла в Гоа. Ее темами были заявлены развитие чистой энергетики и энергетический переход.