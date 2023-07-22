G20 заявила о необходимости поддерживать цепочки поставок технологий для энергоперехода

Министры энергетики "двадцатки" поддержали их "добровольное и взаимосогласованное распространение"

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июля. /ТАСС/. Министры энергетики G20 заявили в субботу о необходимости поддерживать устойчивые цепочки поставок технологий, необходимых для перехода к возобновляемым источникам энергии, в соответствии с правилами международной торговли. Об этом говорится в принятом по итогам их встречи в Индии документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Мы признаем, что определенные полезные ископаемые, материалы и технологии имеют решающее значение для энергетического перехода, и необходимо поддерживать надежные и устойчивые цепочки поставок таких важнейших полезных ископаемых и материалов, а также полупроводников и связанных с ними технологий в соответствии с принципами рыночной экономики и правилами международной торговли при уважении суверенных прав стран", - говорится в тексте. В связи с этим министры энергетики "двадцатки" поддержали "добровольное и взаимосогласованное распространение" таких технологий.

Страны G20, как следует из принятого документа, также "признают, что расширение и модернизация электросетей будут иметь важное значение для увеличения масштабов внедрения технологий с нулевым и низким уровнем выбросов, включая возобновляемые источники энергии". "Это влечет за собой усиление международного сотрудничества в области скоординированного планирования, взаимного обмена информацией, совместных исследований и разработок, технической помощи, развития технологий и гармонизации нормативно-правовой базы для проектирования, планирования и эксплуатации систем", - отмечается в тексте.

Встреча министров энергетики стран G20 прошла в индийском штате Гоа. Ее темами были заявлены развитие чистой энергетики и энергетический переход.