Страны G20 хотят ускорить внедрение мер для повышения энергосбережения

Среди них выделили внедрение сверхэффективных бытовых приборов, оптимизацию спроса на охлаждение и отопление и расширение масштабов коммерчески доступных технологий для соответствующей цели

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июля. /ТАСС/. Страны G20 стремятся ускорить внедрение стратегий, направленных на повышение энергоэффективности и энергосбережения, которые необходимы для обеспечения энергетической безопасности. Об этом говорится в документе, принятом по итогам встречи в субботу министров энергетики G20 в Индии. Его копия имеется в распоряжении ТАСС.

"Мы стремимся ускорить внедрение различных стратегий и мер по повышению энергоэффективности и энергосбережению, таких как внедрение сверхэффективных бытовых приборов, оптимизация спроса на охлаждение и отопление, а также расширение масштабов коммерчески доступных технологий для повышения энергоэффективности в соответствии с условиями каждой страны", - отмечается в тексте.

Министры также указали, что "индивидуальные действия и ответственное поведение каждого человека могут играть важную роль в энергосбережении".

Страны G20 подчеркнули "важность национальной политики в области энергоэффективности не только для стимулирования энергетического перехода, но и для содействия созданию рабочих мест, снижению стоимости энергии для домашних хозяйств и обеспечения энергетической безопасности". "Мы будем укреплять глобальные усилия в области энергоэффективности посредством международных взаимодействий", - также подчеркивается в документе.

Встреча министров энергетики стран G20 прошла в индийском штате Гоа. Ее темами были заявлены развитие чистой энергетики и энергетический переход.