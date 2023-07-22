Страны G20 заявили о необходимости более $4 трлн для энергетического перехода

Министры энергетики подчеркнули, что "доступ к финансированию, особенно для развивающихся стран, имеет решающее значение для ускорения усилий для энергетического перехода"

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июля. /ТАСС/. Мир нуждается в ежегодных инвестициях в размере более $4 трлн для финансирования энергетического сектора при переходе на возобновляемые источники энергии. Об этом говорится в документе, принятом по итогам встречи в субботу министров энергетики G20 в Индии. Его копия имеется в распоряжении ТАСС.

В нем отмечается, что "G20 будет работать над облегчением доступа к финансированию для существующих, а также новых и появляющихся технологий чистой энергетики для поддержки энергетического перехода". "Мы принимаем к сведению отчет, подготовленный под председательством Индии в G20 о финансировании энергетического сектора, и оценку того, что мир нуждается в ежегодных инвестициях в размере более $4 трлн при высокой доле возобновляемых источников энергии в структуре первичной энергии", - говорится в документе.

Министры энергетики подчеркнули, что "доступ к финансированию, особенно для развивающихся стран, имеет решающее значение для ускорения усилий для энергетического перехода".

Встреча министров энергетики стран G20 прошла в штате Гоа. Ее темой было заявлено развитие чистой энергетики.