Президент Кубы обсудил с уполномоченным при президенте РФ российские инвестиции

Борис Титов ранее заявлял, что республика трансформируется, возрождаются "братские отношения между нашими народами"

ГАВАНА, 22 июля. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель обсудил перспективы российских инвестиций в страну с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председателем Делового совета Россия - Куба Борисом Титовым.

"У меня состоялась плодотворная встреча с главой совета Россия - Куба Борисом Титовым. Мы обменялись мнениями о перспективах российских инвестиций на Кубе, которые укрепят торгово-экономические отношения между двумя странами", - написал в субботу президент республики в Twitter.

Ранее Титов отмечал, что Куба трансформируется, возрождаются "братские отношения между нашими народами", поэтому российский бизнес "ищет и находит" в республике десятки проектов.