Киев завершил национализацию бывшего "Альфа-банка Украина"

Новым председателем правления Sense Bank станет Дмитрий Кузьмин

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство Украины завершило процедуру национализации Sense Bank (бывший "Альфа-банк Украина"), который теперь находится в собственности Минфина страны. Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

"Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц 22 июля 2023 заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного акционерного общества Sense Bank, согласно которому банк переходит в собственность государства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Как уточнили в НБУ, новым председателем правления Sense Bank станет Дмитрий Кузьмин. Он приступит к исполнению обязанностей после прекращения работы временной администрации. По информации издания "Страна", Кузьмин до декабря 2016 года возглавлял правление "Универсал-банка", а после не работал в банковской системе.

20 июля НБУ объявил о решении вывести с рынка Sense Bank и установить в кредитной организации временную администрацию с 21 июля. Регулятор обратился к правительству Украины с предложением об участии государства в этой процедуре. На следующий день депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что правительство решило национализировать банк, выкупив его за символическую одну гривну ($0,027).

Попытки национализации Sense Bank

Весной 2022 года на фоне проводимой Россией специальной военной операции акционеров "Альфа-банка Украина" из числа граждан РФ отстранили от его управления и лишили в нем права голоса.

В октябре 2022 года украинский парламент принял закон, который упрощает процедуру национализации системно важных банков в период военного положения. Основанием для национализации были названы проблемы с ликвидностью. Однако у финансового учреждения, переименованного 1 декабря 2022 года в Sense Bank, ситуация с ликвидностью в период с ноября по декабрь 2022 года улучшилась, поэтому украинские власти не смогли применить к нему этот закон.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, позволяющий национализировать последний оставшийся в стране крупный банк, имеющий акционеров российского происхождения. Документ обязывает НБУ признать банк неплатежеспособным, если против его собственников введены украинские и международные санкции.