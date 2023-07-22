Запорожье и Ставрополье намерены реализовать совместные курортные проекты

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что планируют наладить взаимодействие в сфере образования, здравоохранения и экономических связей

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Делегация Запорожской области обсудила с правительством Ставропольского края перспективы развития совместных курортных проектов, сообщается в Telegram-канале врио главы Запорожской области Евгения Балицкого.

"Запорожская область и Ставропольский край налаживают взаимодействие в сфере образования, здравоохранения и экономических связей. Делегация Запорожской области обсудила также перспективы реализации совместных проектов в сфере санаторно-курортного лечения граждан, развития научно-технического и социально-культурного потенциала наших регионов", - написал он.

Ранее сообщалось, что более 30 млрд рублей частных инвестиций планируется привлечь в рамках развития морского курорта "Приморск" в Запорожской области, там будет создан бальнеологический комплекс с гостиницами, кемпингами и ландшафтным парком.