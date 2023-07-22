Один из управляющих Veon вышел из состава совета директоров "Вымпелкома"

В компании сообщили, что такое решение Дмитрий Швец принял по собственному желанию

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Член совета директоров "Вымпелкома", управляющий директор VEON по портфелю активов Дмитрий Швец вышел из состава совета директоров по собственному желанию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Вымпелкома" в субботу.

"Член совета директоров ПАО "Вымпелком", управляющий директор VEON по портфелю активов, бывший глава TGP Capital в России и СНГ Дмитрий Швец 20 июля вышел из состава совета директоров по собственной инициативе, представив в общество уведомления об отказе от своих полномочий", - сообщили в пресс-службе.

С момента подачи уведомления Швец не принимает участие в заседаниях и заочных голосованиях совета директоров, а также не получает информационные материалы, пояснили в компании.