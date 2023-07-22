В Индии сообщили, что несколько стран G20 не согласились на отказ от ископаемого топлива

В принятом документе группа заявила о необходимости достичь углеродной нейтральности к середине 21 века

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июля. /ТАСС/. Несколько стран G20 в ходе встречи министров энергетики в индийском Гоа не согласились с поэтапным отказом от ископаемого топлива (уголь, нефть, газ) в целях достижения углеродной нейтральности, предложив вместо этого использовать технологии преобразования CO2. Об этом сообщил на брифинге в субботу по итогам министерской встречи G20 министр энергетики и по новым и возобновляемым источникам энергии Индии Радж Кумар Сингх.

"В контексте энергетического перехода все согласны, что мощности возобновляемых источников энергии должны расти. Что касается ископаемых видов топлива, то нужно рассматривать этот вопрос в том контексте, что ископаемое топливо остается в использовании", - сказал он.

По этой теме, по его словам, в G20 сложилось две точки зрения. "Первая - постепенный отказ от использования ископаемого топлива. Другая точка зрения, которой придерживались две-три страны, заключалась в том, что мы можем использовать технологии CCUS [сarbon capture, utilization and storage, "улавливание, утилизация и хранение углерода"]. Оба пути приемлемы. Наша цель - нулевые выбросы", - пояснил Сингх.

В документе, принятом по итогам встречи министров энергетики "двадцатки", прописано, что "ископаемые виды топлива в настоящее время продолжают играть значительную роль в мировом энергетическом балансе и удовлетворении растущего спроса на энергию". "Некоторые члены G20 подчеркнули важность принятия мер по поэтапному отказу от ископаемого топлива в соответствии с различными условиями в разных странах, в то время как другие придерживались иных взглядов, предусматривающих технологии борьбы с загрязнением и удаления отходов для решения таких проблем", - указывается в тексте.

В принятом документе страны G20 заявили о необходимости достичь углеродной нейтральности к середине 21 века.

Встреча глав министерств энергетики G20 прошла в субботу в индийском Гоа. Ее темой стало развитие чистой энергетики и переход к возобновляемым источникам энергии.