Росатом предложил африканским странам проекты технологического суверенитета

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев отметил и включение их в технологические цепочки, которые создает Россия

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Росатом предлагает странам Африки проекты технологического суверенитета и включение их в технологические цепочки, которые создает Россия. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы предлагаем проекты технологического суверенитета, связанные со всей цепочкой этих компетенций - от подготовки кадров до создания предприятий здесь, на территории Африканского континента, и включение наших африканских партнеров в те технологические цепочки, которые мы создаем в России или в других дружественных странах", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

"Можно поблагодарить наших недобрых партнеров за то, что они позволяют нам быть быстрее и бежать сильнее", - отметил Лихачев. По его мнению, давление, которое оказывается на Россию и Росатом, не ослабляет, а усиливает их деятельность: многие страны на опыте России делают выводы о важности технологического суверенитета и необходимости искать партнеров, которые не будут в силу политических амбиций жертвовать интересами других стран.

Глава корпорации добавил, что многие страны Африки демонстрируют огромный интерес и потенциал для атомной энергетики, для них Росатом предлагает разные решения: не только большие станции, но и малые в странах, где нет развитой энергосистемы, и станции в плавучем исполнении там, где длинная береговая линия.

Ранее во время визита на площадку сооружения АЭС в Эд-Дабаа Лихачев заявил, что Росатом ожидает получить до конца этого года разрешение на строительство четвертого энергоблока строящейся в Египте при участии госкорпорации АЭС "Эд-Дабаа". Это первый крупный проект Росатома в Африке. "Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена Росатомом в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира.