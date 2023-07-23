23 июля, 02:09

Япония ужесточила контроль за экспортом оборудования для производства чипов

Антон Новодережкин/ ТАСС
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Меры не затрагивают дружественные страны и регионы, такие как США, Республика Корея и Тайвань

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Власти Японии с воскресенья ужесточили меры по контролю за экспортом высокотехнологичного оборудования и деталей, связанных с производством полупроводников и микросхем. Об этом сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны.

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В список продукции, в отношении которой вводятся ограничения, попали 23 наименования, включая оборудование для экспонирования, ультрафиолетовой литографии и т. д. Теперь для экспорта подобной продукции в некоторые страны, включая Китай, требуется получение специального разрешения от министерства. При этом японские меры не затрагивают дружественные страны и регионы, такие как США, Республика Корея и Тайвань.

Как отмечает агентство Kyodo, ожидается, что ограничения на экспорт затронут около 10 японских компаний, включая Tokyo Electron. Однако министерство экономики, торговли и промышленности считает, что воздействие на бизнес будет ограниченным, поскольку речь идет не о полном эмбарго, а лишь об ограниченном списке передовой продукции, связанной с полупроводниками.

Соединенные Штаты в октябре прошлого года ввели ограничения на экспорт полупроводников в КНР, пытаясь помешать Пекину в разработке новейших технологий. Американская сторона также опасается, что в системе внешнеторгового контроля могут появиться лазейки, если Япония и Нидерланды, чьи предприятия занимают ведущие позиции в мире в производстве соответствующего оборудования, продолжат осуществлять поставки Китаю. По этой причине Вашингтон обратился к Токио и Амстердаму с просьбой присоединиться к подобным антикитайским мерам.

В КНР заявили, что выступают категорически против злоупотребления мерами сдерживания экспорта современного оборудования для полупроводников, и напомнили, что в последние несколько лет США злоупотребляют экспортными ограничениями, чтобы обеспечить свою глобальную гегемонию. 

Теги:
Япония
© Информационное агентство ТАСС
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