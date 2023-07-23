Эксперты отметили снижение на четверть интереса россиян к интернет-покупкам

Согласно исследованию экспертов банка "Русский стандарт", 56% всех покупок в первом полугодии пришлось на классический торговый эквайринг

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россияне в первом полугодии 2023 года совершили покупок в традиционных магазинах и торговых центрах на 26% больше, чем в январе - июне 2022 года, снизив при этом на 25% количество покупок в интернете. К таким выводам пришли эксперты банка "Русский стандарт", исследование есть в распоряжении ТАСС.

"Один из главных трендов минувшего полугодия - у россиян вырос интерес к традиционным покупкам в магазинах и торговых центрах. В первом полугодии 2023 года общее число таких платежей выросло на 26% относительно аналогичного периода прошлого года. А количество интернет-покупок, напротив, снизилось на 25%", - указали в "Русском стандарте".

Таким образом, 56% всех покупок россиян в первом полугодии 2023 года пришлось на классический торговый эквайринг. Оставшиеся 44% - на онлайн-торговлю.

По данным банка "Русский стандарт", средний чек одной офлайн-покупки в январе - июне составил 1 312 рублей, в прошлом году он составлял 1 038 рублей. "Какие покупки чаще всего делают в офлайне? По данным банка, в тройку категорий-лидеров в первой половине 2023 года вошли: фастфуд со средним чеком в 325 руб., продовольственные магазины, а также специализированные рынки (378 руб.) и, наконец, супермаркеты (467 руб.)", - отмечается в исследовании.

В онлайне средняя сумма покупки в первом полугодии 2023 года, по данным банка, снизилась и составила 1 299 рублей. Тогда как годом ранее эта сумма составляла 1 490 рублей. В топ-3 категории онлайн-трат в этом году вошли супермаркеты (средний чек 1 445 рублей), активный отдых и развлечения, в том числе прокат спортивного инвентаря (127 рублей) и маркетплейсы (1 631 рубль).

В рамках исследования в эквайринговой сети банка "Русский стандарт" были изучены количество и средние чеки онлайн- и офлайн-покупок за первое полугодие 2023 и 2022 годов.