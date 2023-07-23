Twitter сменит логотип

Илон Маск опубликовал возможный будущий дизайн, который представляет собой букву Х на черном фоне

ТАСС, 23 июля. Владелец Twitter Илон Маск объявил в воскресенье, что скоро логотип сети будет изменен.

"Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами", - написал Маск на своей странице.

Он также опубликовал возможный будущий дизайн Twitter. Он представляет собой букву Х на черном фоне. Однако окончательный вариант ребрендинга еще не согласован. Предприниматель добавил, что "если сегодня вечером будет опубликован достаточно хороший логотип X", то уже завтра он будет запущен.

7 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по покупке компании Twitter. Сразу после этого он уволил ряд членов руководства, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.