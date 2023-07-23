В "ГЛОНАСС" сообщили об отсутствии дефицита в России кнопок SOS для автомобилей

За июнь-июль уже почти 40 тыс. машин "АвтоВАЗа" подключили к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", отметил пресс-секретарь компании Олег Кириллов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Дефицита кнопок SOS для автомобилей нет, сообщил ТАСС пресс-секретарь АО "ГЛОНАСС" Олег Кириллов.

"По данным от российских производителей устройств вызова экстренных оперативных служб, никакого дефицита нет, отечественные автопроизводители устанавливают кнопки SOS на выпускаемые автомобили и ежедневно подключаются к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", что обеспечивает повышение безопасности миллионов автомобилистов и участников дорожного движения.

За июнь-июль уже почти 40 тыс. машин "АвтоВАЗа" подключено к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС",- сказал он.

Кириллов добавил, что в "ЭРА-ГЛОНАСС" зарегистрировано более 9,6 млн автомобилей. За первое полугодие 2023 года к системе подключено более 470 тыс. транспортных средств.

На прошлой неделе стало, что около 70% автомобилей Lada, поступающих дилерам, приходят в неполном комплекте. Например, на Lada Vesta не хватает устройства "Эра-Глонасс" и рамок систем мультимедиа. В самом "АвтоВАЗе" сообщали, что планируют дооснастить почти 80 тыс. автомобилей Lada блоками "Эра-Глонасс" для вызова экстренных служб.