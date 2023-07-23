23 июля, 09:19,
обновлено 23 июля, 09:40

Лукашенко предложил РФ и Белоруссии продумать экономический план с опорой на свои силы

Белорусский лидер добавил, что у стран "мозгов хватает, ресурсов достаточно"

МИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил правительствам двух стран продумать экономический план с опорой на собственные силы. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Я бы хотел попросить еще раз, чтобы наши правительства продумали план экономический. Я записал себе суть - опора на собственные силы", - приводит оно слова белорусского лидера.

Лукашенко добавил, что у России и Белоруссии "мозгов хватает, ресурсов достаточно".

"Надо выстроить план развития нашего отечества, как я говорю, два государства - одно отечество, и мы это можем сделать. Основные силы здесь, в России с давних времен, и если наши правительства выработают такой план, то это будет неплохо", - сказал Лукашенко.

Путин ранее на встрече заявил, что планы по развитию белорусско-российского сотрудничества реализуются, причем даже лучшими темпами, чем ожидалось. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация