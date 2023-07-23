TUI приостановила рейсы на Родос из-за лесного пожара

При этом пустые рейсы по-прежнему будут выполняться, чтобы затем была возможность эвакуировать тысячи туристов, все еще находящихся на острове

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Германский туристический концерн TUI объявил в воскресенье, что временно приостанавливает все пассажирские рейсы на греческий остров Родос, где уже на протяжении шести дней бушует лесной пожар.

"До вторника германская компания больше не будет доставлять новых туристов на этот остров", - заявила агентству AFP представитель концерна Линда Йончик. При этом она уточнила, что пустые рейсы по-прежнему будут выполняться, чтобы затем была возможность эвакуировать тысячи туристов, все еще находящихся на острове и пострадавших от пожаров.

В субботу пресс-секретарь пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос сообщил, что пожар на Родосе является в настоящее время самым сильным в Греции. Он также предупредил, что в ближайшие три дня жара в Греции только усилится. В свою очередь президент муниципальной организации по культуре и спорту мэрии Родоса Терис Хадзииоанну указал, что свыше 30 тыс. человек могут быть эвакуированы в безопасные места из районов природного пожара. МИД Греции в субботу запустил работу кризисного штаба для помощи в эвакуации иностранцев на острове Родос.