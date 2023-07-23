Jet2 отменила все рейсы на Родос до 30 июля

Ирландский лоукостер Ryanair и британский EasyJet продолжают выполнять рейсы на остров, однако последний перестал предлагать турпакеты вплоть до 26 июля

ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Британская авиакомпания Jet2 отменила до 30 июля все рейсы на остров Родос, где почти неделю бушуют лесные пожары.

"Ситуация на Родосе продолжает развиваться очень быстро. Мы продолжаем просить наших клиентов в пострадавших районах следовать рекомендациям местных властей, а также персонала в их отелях, и мы связываемся с клиентами как можно более оперативно", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении перевозчика. Авиакомпания в высокий сезон зачастую предлагает только пакетные предложения, включающие в себя не только перелет, но и проживание и трансфер.

Ирландский лоукостер Ryanair и британский EasyJet продолжают выполнять рейсы на остров, однако последний перестал предлагать турпакеты вплоть до 26 июля. Ранее германский туристический концерн TUI объявил, что временно все пассажирские рейсы на остров Родос отменены как минимум до 25 июля.

Тем временем МИД Ирландии распространил рекомендацию для граждан республики, которые находятся в затронутых пожарами районах, немедленно покинуть их.

В субботу пресс-секретарь пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос сообщил, что пожар на Родосе является в настоящее время самым сильным в Греции. Он также предупредил, что в ближайшие три дня жара в Греции только усилится. В свою очередь президент муниципальной организации по культуре и спорту мэрии Родоса Терис Хадзииоанну указал, что свыше 30 тыс. человек могут быть эвакуированы в безопасные места из районов природного пожара. МИД Греции в субботу запустил работу кризисного штаба для помощи в эвакуации иностранцев на острове Родос.

По последней информации Афинского Македонского агентства новостей, всего на настоящий момент из районов природного пожара эвакуированы 19 тыс. человек.