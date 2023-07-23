Глава Еврокомиссии пообещала "уничтожить бизнес" незаконной перевозки людей

По мнению Урсулы фон дер Ляйен, одной из альтернатив опасным морским маршрутам могут служить легальные коридоры

РИМ, 23 июля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что необходимо бороться с незаконной перевозкой людей для пресечения миграционного потока из Африки в Европу.

"Мы должны подавить незаконных перевозчиков и разрушить их циничную модель бизнеса", - сказала она в выступлении на проходящей в воскресенье в Риме международной конференции по проблеме миграции. По ее словам, одной из альтернатив опасным морским маршрутам могут служить легальные коридоры. "В ЕС мы работаем над программами гуманитарного приема. Необходимо объединить усилия, чтобы раздавить жестокий преступный бизнес незаконных перевозчиков людей, который строится на лжи", - добавила фон дер Ляйен.

Она назвала "образцом" недавнее соглашение о намерениях ЕС с Тунисом "для установления партнерства с другими странами региона". К объединению усилий в борьбе с перевозчиками мигрантов призвала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Именно ей принадлежит инициатива конференции, на которую в Рим собрались более 20 глав государств и правительств из ЕС и так называемого "расширенного" средиземноморского региона, включая страны Ближнего Востока и Северной Африки. Примечательно, что в понедельник они участвуют в мероприятии высокого уровня ООН, которое пройдет в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации.

Как отмечает итальянская сторона, конференция направлена на регулирование явления миграции, борьбу с торговлей людьми и содействие экономическому развитию в соответствии с новой моделью сотрудничества между государствами путем планирования и совместного осуществления инициатив и проектов в шести основных секторах: сельское хозяйство, энергетика, инфраструктура, образование и профессиональная подготовка, здравоохранение. Для Италии проблема незаконных миграционных потоков стоит особенно остро с ростом числа прибывающих по морю на 150% по сравнению с прошлым годом. Во многом это связано с нестабильной экономической ситуацией в Тунисе, который обошел Ливию по числу отплывающих в Европу. Как правило, по морскому пути прибывают выходцы из африканских стран. Подписанное с Тунисом соглашение в числе прочего предполагает совместные действия по пресечению феномена незаконной миграции, в том числе за счет финансирования из ЕС. В Рим на конференцию прибыл президент Туниса Каис Саид. Мелони подвергается критике со стороны активистов правозащитных организаций, которые указывают на несоблюдение прав человека и деспотическое правление тунисского лидера.