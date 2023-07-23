США не увидели необходимости в снятии санкций с министра обороны Китая

По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, за КНР остается политическое решение - вступать или нет в контакты с военными США

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. США считают, что санкции против министра обороны Китая Ли Шанфу не являются препятствием для диалога между военными двух стран. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN, которое вышло в эфир в воскресенье.

"Если смотреть на вопрос с практической точки зрения, эти санкции не препятствуют контактам министров. Практических препятствий нет. Это политическое решение, которое остается за Китаем, - вступать в контакты или нет", - сказал он в ответ на вопрос, готов ли Вашингтон снять санкции с Ли Шанфу, чтобы побудить Пекин к диалогу между военными. "Мы со своей стороны ясно заявили, что прямые контакты между военными необходимы", - добавил Блинкен.

Ли Шанфу подпал под санкции США в сентябре 2018 года за то, что, как утверждает американское правительство, санкционировал покупку Китаем российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и 10 истребителей Су-35. В связи с этим ему запрещено пользоваться услугами американской финансовой системы и въезжать в США.