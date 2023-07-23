Московский завод первым в России произвел компоненты для реакторов атомных ледоколов

Элемент создали за четыре месяца

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Импортозамещающие компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов разработали и произвели на заводе в Москве, в воскресенье сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Столичный завод первым в России разработал и произвел компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов. Раньше эти детали поставляли из Европы", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что элемент создали за рекордные четыре месяца. Планируется, что к концу года такие компоненты будут на всех строящихся ледоколах в стране.

Он пояснил, что ледоколы обеспечивают работу Северного морского пути и освоение природных ресурсов Арктики.

"Город поддерживает производителя. Предприятие имеет статус промышленного комплекса, который дает налоговые льготы. Сэкономленные средства завод может направить на собственное развитие", - заключил Собянин.