23 июля, 14:48

Московский завод первым в России произвел компоненты для реакторов атомных ледоколов

Элемент создали за четыре месяца

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Импортозамещающие компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов разработали и произвели на заводе в Москве, в воскресенье сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Столичный завод первым в России разработал и произвел компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов. Раньше эти детали поставляли из Европы", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что элемент создали за рекордные четыре месяца. Планируется, что к концу года такие компоненты будут на всех строящихся ледоколах в стране.

Он пояснил, что ледоколы обеспечивают работу Северного морского пути и освоение природных ресурсов Арктики.

"Город поддерживает производителя. Предприятие имеет статус промышленного комплекса, который дает налоговые льготы. Сэкономленные средства завод может направить на собственное развитие", - заключил Собянин. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация