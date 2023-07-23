В Белоруссии сообщили о предоставленной Россией скидке на железнодорожные перевозки

По словам первого заместителя министра транспорта и коммуникаций республики Алексея Ляхновича, она составила от 10% до 40% в зависимости от направления

МИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Россия предоставила Белоруссии скидку на железнодорожные перевозки. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций республики Алексей Ляхнович.

"Тарифы на перемещение по железной дороге занимают большую часть в этой логистике (перевалки белорусских экспортных грузов через РФ - прим. ТАСС) - около 60%. Потому железнодорожный тариф - это основное. Но влияет и стоимость перевалки в порту: понятно, что мы везем туда, где дешевле. У нас есть совместная комиссия с РФ, на которой мы рассматриваем вопросы, касающиеся железнодорожных тарифов. В этом году мы получили скидки от 10% до 40% в зависимости от направления", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".

Ляхнович отметил, что белорусская сторона в том числе получила скидку "по отдельным видам грузов на большой порт Санкт-Петербурга и самую большую скидку на порты Астрахани и сухопутный маршрут Север - Юг в сторону Каспийского моря".