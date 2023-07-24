Путин заверил, что Россия продолжит поставлять зерно и удобрения в Африку

Президент РФ также заявил, что страна в этом году вновь ждет рекордный урожай и готова заместить украинское зерно, поставлявшееся в рамках стамбульских договоренностей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия продолжит поставлять африканским странам продовольствие и удобрения, даже несмотря на санкции, заявил президент РФ Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", опубликованной на сайте Кремля.

"Несмотря на санкции, Россия будет и дальше энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия, удобрений и не только: мы высоко ценим и продолжим динамично развивать всю палитру экономических связей с Африкой - и с отдельными государствами, и с региональными интеграционными объединениями, и, конечно же, с Африканским союзом", - обозначил планы Москвы Путин.

Он отметил, что Россия приветствует стратегический курс этой организации на дальнейшую экономическую интеграцию и формирование Африканской континентальной зоны свободной торговли. "Готовы налаживать прагматические, взаимовыгодные связи, в том числе по линии Евразийского экономического союза. Настроены также на активизацию сотрудничества и с другими региональными объединениями континента", - добавил президент.

Россия, продолжил Путин, понимает, какое значение имеет бесперебойное снабжение продовольствием для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности африканских государств. "Исходя из этого, мы всегда уделяли большое внимание вопросам, связанным с поставками африканским странам пшеницы, ячменя, кукурузы, других культур. Причем делали это как на договорной основе, так и безвозмездно, в качестве гуманитарной помощи, в том числе по линии Продовольственной программы ООН", - заметил он.

Российский лидер напомнил, что в 2022 году РФ экспортировала в Африку 11,5 млн тонн зерновых, а за первые шесть месяцев текущего года - еще почти 10 млн тонн. "И это невзирая на введенные в отношении нашего экспорта санкции, которые действительно серьезно затрудняют экспорт российского продовольствия в развивающиеся страны, усложняют транспортную логистику, страхование и проводку банковских платежей", - указал он.

Рекордный урожай

Путин также заявил, что Россия в этом году вновь ждет рекордный урожай и готова заместить украинское зерно, поставлявшееся в рамках стамбульских договоренностей, бесплатно или на коммерческой основе. "Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай", - написал глава российского государства.

Он обратил внимание, что изначально сделка была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки.

"Собственно, именно поэтому Россия приняла на себя обязательства содействовать ее реализации. Однако данная "сделка", которую на Западе публично представляли как проявление своей заботы и благо для Африки, по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины", - подчеркнул президент.

Так, пояснил Путин, за почти год в рамках "сделки" из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз, тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан, пришлось менее 3% от общего объема - меньше одного миллиона тонн.

"С учетом всех этих фактов продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения "зерновой сделки" потеряло смысл, - констатировал российский лидер. - Мы возразили против дальнейшего продления "сделки" - с 18 июля ее реализация была завершена".

Зерновая сделка

Путин также заявил, что американский и европейский крупный бизнес беззастенчиво наживался на зерновой сделке, вывозя и перепродавая продовольствие с Украины.

Он обратил внимание, что изначально сделка была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки.

"Собственно, именно поэтому Россия приняла на себя обязательства содействовать ее реализации. Однако данная "сделка", которую на Западе публично представляли как проявление своей заботы и благо для Африки, по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины", - подчеркнул глава российского государства.

Статья приурочена ко второму саммиту и экономическому форуму Россия - Африка, которые пройдут 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие состоялось 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".