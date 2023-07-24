Путин заявил, что Запад мешает России бесплатно передавать удобрения беднейшим странам

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия абсолютно безвозмездно передает минеральные удобрения беднейшим странам, но Запад и здесь чинит ей препятствия - значительная часть поставок заблокирована и "остается в недобросовестных руках европейцев", заявил президент РФ Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего".

"Препятствия чинятся даже безвозмездной передаче нами минеральных удобрений нуждающимся, беднейшим странам. Из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению. Остальное остается в недобросовестных руках европейцев", - заметил он.

И это, подчеркнул Путин, "несмотря на то, что речь идет о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться в принципе".

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".