Виноградари и виноделы Севастополя предлагают ввести минимальные цены на импортное вино

Они считают, что это сможет повысить продажи отечественных производителей вин

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Объединения российских виноделов обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативами по поддержке отечественных производителей. В частности, Ассоциация виноградарей и виноделов "Севастополь" предлагает установить минимальные цены на импортные вина, следует из письма объединения, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Просим защитить российское виноделие от недобросовестной конкуренции. А именно: ограничить количество ввозимого вина из недружественных стран путем увеличения ввозных пошлин, квотирования объемов ввоза, установления минимальной розничной цены на импортное вино", - говорится в обращении ассоциации (в нее входят, в том числе, Alma Valley, "Золотая балка", "Инкерманский завод марочных вин" и другие).

В письме указывается, что закон о виноградарстве и виноделии запретил розлив тихого и игристого вина на территории России из импортных виноматериалов. "Однако, начиная с осени 2022 года, виноматериал, который фактически был запрещен к ввозу в РФ, в больших количествах импортируется в виде дешевого бутилированного вина, основной объем которого производится в недружественных странах Европы: Испании, Франции, Италии", - пишет объединение.

По данным ассоциации, цена закупки такого вина с учетом дотаций, которые выделяются европейским производителям при экспорте за пределы Евросоюза, иногда ниже, чем 1€ за литр. "В результате торговые сети стали отдавать предпочтение дешевым импортным винам, вытесняя с полок вина отечественных производителей. Что ожидаемо привело к снижению продаж российских вин", - продолжается в документе.

Возможные последствия

Согласно письму Ассоциации "Севастополь", по результатам первого полугодия продажи вина и игристого вина упали более чем на 30% к уровню прошлого года. "Такой же тренд будет наблюдаться до конца года", - сообщается в документе. Это может привести к недополучению выручки предприятиями Севастополя, к снижению рентабельности и возможным убыткам у многих компаний.

Проблемы возможны и у виноградарских хозяйств: они не смогут собрать и продать выращенный в 2023 году урожай в полном объеме, так как у виноделов в емкостях останется большой объем вина из винограда урожая прошлого года. "Поэтому значительное количество винограда технических сортов из урожая 2023 года может остаться на кустах, поскольку принять его будет некуда", - пишет объединение.

Виноделы также считают, что если не принять меры, можно предположить стагнацию отрасли, остановку увеличения посадочных площадей виноградников и, как следствие, сокращение и безвозвратную потерю штата высокоспециализированных специалистов.

Повышение пошлин и налоговый вычет

Ассоциация "Винодельческий союз" (среди ее членов - "Фанагория", "Мысхако", "Кубань-вино" и другие) также выступила с обращением к председателю правительства, документ опубликован на сайте ассоциации. Объединение также указывает на рост импорта винодельческой продукции в Россию.

Так, по данным ассоциации, поставки импортного вина в РФ (без учета стран ЕАЭС) за пять месяцев 2023 года составили 12,65 млн декалитров (рост на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года). Превышение импорта над собственным производством за указанный период составило 1,3 млн декалитров. При этом крупнейшие производители вина Краснодарского края, продолжает объединение, с начала года сократили объемы производства на 30-50%.

Поэтому гендиректор "Винодельческого союза" Борис Катрюхин обратился к главе кабмина с просьбой рассмотреть возможность увеличения ставки таможенной пошлины с 12,5% до 50%, но не менее 1,5 евро за 1 литр винодельческой продукции, на импортную винодельческую продукцию из всех стран-импортеров с ежегодной ее корректировкой по мере возрастания объемов производства российского вина и игристого вина (шампанского) из отечественного винограда.

Он указывает, что такая мера позволит сохранить инвестиционную привлекательность виноградо-винодельческой отрасли, поддержит отечественных производителей и сохранит высокие темпы закладки виноградников.

Кроме того, это позволит увеличить долю российской продукции на рынке. При этом в ассоциации считают, что проблема дефицита торгового пространства для отечественного вина не будет решена только повышением ввозной пошлины. "Системный анализ существующей ситуации говорит о необходимости повышения ставок акциза с последующим предоставлением производителям компенсационного налогового вычета в размерах, позволяющих сохранить текущую налоговую нагрузку для производителей отечественной винодельческой продукции, из винограда, выращенного на территории Российской Федерации", - продолжается в обращении.

По оценке объединения, эта мера позволит сохранить цены на отечественный продукт, сделав его более привлекательным по сравнению с импортным вином.