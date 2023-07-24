Минстрой не планирует вводить новые меры поддержки из-за повышения ключевой ставки ЦБ

Глава ведомства Ирек Файзуллин отметил, что отрабатываются возможные сценарии развития ситуации в строительной отрасли

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Минстрой не планирует разработку и внедрение новых мер поддержки отрасли в связи с повышением ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава министерства Ирек Файзуллин на Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений "Малые города: опора большой страны".

Банк России после длительной паузы резко поднял ключевую ставку - на 1 п. п., до 8,5%. Регулятор отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

"Текущая ситуация так или иначе связана с теми проектами, которые уже вышли в реализацию, здесь особых изменений мы не видим. <…> Мы находились в режиме, когда ставка была выше в 2022 году. Поэтому <...> мы пока работаем в части ипотечных программ, видим реализацию до 1 июля 2024 года. Время у нас есть, чтобы найти эффективное решение, чтобы обеспечить реализацию нацпроекта "Жилье и комфортная городская среда", - сказал Файзуллин, подчеркнув, что в ближайшее время новых мер поддержки не ожидается.

Он сообщил, что специалисты Минстроя, ДОМ.РФ, правительства отрабатывают возможные сценарии развития ситуации в строительной отрасли.

Форум проходит 24 июля во Владивостоке. Участие в мероприятии, кроме Файзуллина, принимают министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, генеральный директор фонда "ВЦИОМ" Константин Абрамов, директор по развитию городской среды АО "ДОМ.РФ" Антон Финогенов, а также главы нескольких российских регионов.