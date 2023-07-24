Российские IT-соискатели за год подняли среднюю ожидаемую зарплату почти на 20%

Более 80% опрошенных работодателей отметили, что отказывают соискателям в IT из-за завышенных ожиданий

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Соискатели в российской IT-сфере за год подняли свои зарплатные запросы в среднем почти на одну пятую - до 85,5 тыс. рублей, в Москве они доходят до 120 тыс. Между тем, свыше 80% опрошенных работодателей отмечают, что отказывают соискателям в IT именно из-за завышенных ожиданий, следует из июльского обзора IT-отрасли, подготовленного hh. ru (есть у ТАСС).

Обзор охватывает первое полугодие 2023 года, в нем также присутствует статистика за прошедший год. Аналитики назвали годовое повышение запросов у IT-соискателей планомерным. Так, ожидания россиян, ищущих работу в IT, в среднем выросли на 18%, по Москве - на 20%, а в Санкт-Петербурге - на 14%, до 80 тыс. рублей. При этом в этих городах за год предлагаемый доход даже снизился - на 7% и на 11% соответственно.

"Между тем работодатели в ходе опроса hh.ru отмечали, что лидирующей причиной, почему они отказывают в трудоустройстве потенциальным IT-соискателям - это завышенные зарплатные ожидания. Об этом заявили сразу 82% опрошенных компаний", - следует из отчета.

В Центральном федеральном округе сейчас фиксируется наиболее яркий разрыв предлагаемых и ожидаемых зарплат в iT-сфере, указывается в обзоре. Там потенциальные айтишники хотят получать более 107 тыс. рублей при 57,9 тыс. рублей - столько в среднем указывают работодатели. Наименьший дисбаланс в Сибирском федеральном округе - соискатели там ожидают чуть более 61,6 тыс. рублей при средней в вакансиях до 59,2 тыс.