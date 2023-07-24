Российские работодатели в I полугодии 2023 года разместили на 10% меньше вакансий в IT

Компании разместили 71 тыс. объявлений, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Последние годы демонстрируют, что IT-отрасль стала самой привлекательной для трудоустройства на российском рынке - тем не менее, в I полугодии 2023 году работодатели разместили уже меньше вакансий в IT и телекоммуникациях, чем годом ранее. Рано или поздно индустрия насытится специалистами, а конкуренция между ними будет расти, следует из июльского обзора IT-отрасли, сделанного hh.ru (данные есть у ТАСС).

"За первые шесть месяцев 2023 года российские работодатели разместили более 71 тыс. вакансий в сфере "Информационные технологии и телеком". Несмотря на высокий показатель, это на 9% меньше, чем в первом полугодии 2022", - следует из отчета.

В отличие от работодателей, IT-соискатели не сбавляют активность. С января по июнь 2023 года они опубликовали или обновили более 480 тыс. резюме на hh.ru - на 11% больше, чем в I полугодии 2022 года.

Руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова считает, что при том, что программисты вполне могут вытеснить половину текущих профессий, неясно, что будет с ними самими. Индустрия IT - "не резиновая", рано или поздно рынок окажется насыщен специалистами, что уже наблюдается по ряду профессий, предупредила она.

Конкуренции тоже выросла - даже по сравнению с июнем 2021 года, когда был дефицит кадров в IT, следует из обзора. В том году на одну вакансию приходилось порядка 3 резюме, в 2023 - более 6. Здесь Игнатова отметила, что в отличие от представителей других областей, далеко не все айтишники ищут вакансии на работных сайтах - в реальности уровень конкуренции внутри сферы может быть и выше.

Эксперт hh.ru добавила, что выросло и количество компаний, которые начинают "перебирать" резюме, если не могут найти нужного IT-работника. Таких организаций стало больше на 9% за последний год, сейчас они занимают больше половины (54%) от всех, что нанимают айтишников.