Файзуллин заявил, что сложностей импортозамещения в сфере благоустройства нет

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ сообщил, что в регионах представлены все стройматериалы и оборудование для реализации проектов по благоустройству и развития городской среды

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Сфера благоустройства не имеет сложностей в импортозамещении, в регионах представлены все стройматериалы и оборудование для реализации проектов по благоустройству и развития городской среды. Об этом сообщил в понедельник журналистам министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

"Особой такой импортной составляющей в благоустройстве не было. <…> Сегодня мы видим, в Приморье и на других территориях представлены все строительные материалы, оборудование, малые архитектурные формы, которые используются в реализации проектов. Поэтому, наверное, мы не ощущаем сложностей в импортозамещении по этой программе", - сказал Файзуллин в ходе Всероссийского форума малых городов и исторических поселений "Малые города: опора большой страны".

Форум проходит 24 июля во Владивостоке. Участие в мероприятии принимают министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, генеральный директор фонда "ВЦИОМ" Константин Абрамов, директор по развитию городской среды АО "ДОМ.РФ" Антон Финогенов, главы нескольких российских регионов.

Эксперты обсуждают управление комфортной городской средой, инструменты поддержки и развития проектов городской среды и траектории творческого развития малых городов. Предполагается обсудить некоторые типичные проблемы, возникающие при проектировании и создании общественных пространств. Главным событием форума станет подведение итогов VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе II Конкурса для регионов Дальневосточного федерального округа.