В мэрии Владивостока сообщили о привлечении 4,3 млрд рублей на реновацию сетей ЖКХ

По словам главы города Константина Шестакова, средства собрали из бюджетных и внебюджетных источников

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Владивосток за год получил 4,3 млрд рублей на реновацию сетей жилищно-коммунального хозяйства. Этот объем средств позволит достигнуть необходимых показателей обновления инфраструктуры, сообщил мэр города Константин Шестаков на Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений "Малые города: опора большой страны".

"Реновация сетей - только за этот год мы привлекли из всех источников бюджетных и, в том числе, внебюджетных источников - 4,3 млрд рублей, чтобы достигнуть того порога обновления, который рекомендует Минстрой [РФ]", - сказал Шестаков.

Он отметил, что большая работа ведется в регионе по уже существующим программам развития территорий. Проведение форума во Владивостоке, в Дальневосточном федеральном университете, по его мнению, позволит студентам перенять успешные практики, реализуемые в других регионах России.

Форум проходит 24 июля во Владивостоке. Участие в мероприятии принимают министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, генеральный директор фонда "ВЦИОМ" Константин Абрамов, директор по развитию городской среды АО "ДОМ.РФ", главы нескольких российских регионов.

Эксперты обсудят управление комфортной городской средой, инструменты поддержки и развития проектов городской среды и траектории творческого развития малых городов. Предполагается обсудить некоторые типичные проблемы, возникающие при проектировании и создании общественных пространств. Главным событием форума станет подведение итогов VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе II Конкурса для регионов Дальневосточного федерального округа.